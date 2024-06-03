У травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності - НБУ

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.

Про це повідомили у Національному банку України з посиланням на індекс очікувань ділової активності (ІОДА), повідо

Згідно з повідомленням, у травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.

На настрої підприємств усіх секторів вплинули:

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▪️посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів;

▪️дефіцит електроенергії;

▪️зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;

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▪️слабкий інвестиційний попит;

▪️погіршення курсових очікувань;

▪️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

▪️невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

Як зазначили у НБУ, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 (у квітні – 51.7).

"Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс – 47.7 (у квітні – 51.8 ).

Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс – 49.8 (у квітні – 53.4)", - йдеться в повідомленні.

Підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 (у квітні – 53.1).

Більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

"Ситуація на ринку праці залишається непростою. Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо:

Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.

Економічна правда