Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию на фоне возможной войны тарифов между ЕС и КНР

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Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

Компания Volvo рассматривала возможность прекращения продаж электромобилей китайского производства, направляющихся в Европу, если будут введены пошлины.

Европейская комиссия начала консультации по введению тарифов на импорт китайских электромобилей на фоне заявлений о том, что китайские производители подрывают позиции западных конкурентов благодаря поддержке огромных государственных субсидий. Решение ожидается на этой неделе.

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Сейчас ЕС устанавливает 10-процентный тариф на электромобили китайского производства. Эксперты говорят, что он может увеличиться до 25-30%. США недавно объявили о планах увеличить свои тарифы на импорт электромобилей из Китая с 25% до 100%.

Аналитики говорят, что Volvo является наиболее уязвимой к действиям ЕС в среднесрочной перспективе.

При этом, сейчас Volvo рассматривает возможность переноса производства моделей EX30 и EX90 из Китая в Бельгию, как ожидается, это сведет на нет необходимость в прекращении экспорта авто произведенных в КНР электромобилей.

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Напомним:

В июне Китай обвинил Европейский Союз в ведении недобросовестной конкуренции несмотря на желание лидеров ЕС избежать торговой войны.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что вся мировая экономика находится под угрозой из-за избытка дешевого китайского экспорта.

В мае сообщалось, что Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.

Экономическая правда