Китай попереджає ЄС про ведення нечесної конкуренції

Китай звинуватив Європейський Союз у веденні недобросовісної конкуренції попри бажання лідерів ЄС уникнути торговельної війни.

Про це повідомила пресслужба міністерства торгівлі Китаю.

На зустрічі китайських підприємств у Барселоні міністр торгівлі КНР Ван Веньтао заявив, що Пекін хоче вирішити економічні та торговельні суперечності шляхом діалогу й уникнути неконтрольованої ескалації.

Веньтао також звернув увагу на те, що лідери ЄС неодноразово заявляли, що хочуть уникнути торговельної війни і підтримують чесне конкурентне середовище і торговельну систему, засновану на правилах.

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Проте за словами міністра, ЄС відкрив шквал торговельних розслідувань проти Пекіна на підставі антидемпінгу та несправедливих субсидій, особливо в секторі чистих технологій.

"Якщо ЄС не буде практикувати те, що проповідує, і продовжить придушувати китайські компанії, Китай вживатиме всіх необхідних заходів, щоб твердо захистити законні інтереси китайських компаній", - йдеться в заяві Веньтао.

У відповідь Китай вже розпочав антидемпінгове розслідування щодо європейського бренді. Державні ЗМІ Китаю також стверджували, що Китай може вжити заходів у відповідь проти європейських автомобілів і свинини.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що вся світова економіка перебуває під загрозою через надлишок дешевого китайського експорту.

Економічна правда