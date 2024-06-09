Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году

Компания-производитель электромобилей Tesla не планирует выпускать обновленную Model Y в этом году.

Об этом заявил генеральный директор Илон Маск в своем посте в социальной сети X.

Илон Маск отметил, что никаких обновлений Model Y в 2024 году не выйдет, добавив что каждое обновление Tesla улучшает авто и даже на 6 месяцев новый электромобиль будет лучше предыдущего.

No Model Y “refresh” is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better. Реклама: June 9, 2024

Как сообщают в Reuters, Tesla не спешит обновлять свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки снизили аппетит потребителей к дорогим товарам, тогда как конкуренты на крупнейшем автомобильном рынке мира, Китае, выпускают более дешевые модели.

Глобальные поставки автомобилей Tesla упали в первом квартале впервые за почти четыре года.

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Напомним:

В мае Компания Tesla отозвала 125 227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о необходимости пристегнуть ремни безопасности, которая может увеличить риск получения травм при столкновении.

Автоконцерн Tesla потратит более 500 млн долларов в этом году на расширение своей сети быстрой зарядки.