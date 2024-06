Tesla не выпустит обновленную модель электромобиля Model Y в этом году

Компания-производитель электромобилей Tesla не планирует выпускать обновленную Model Y в этом году.

Об этом заявил генеральный директор Илон Маск в своем посте в социальной сети X.

Илон Маск отметил, что никаких обновлений Model Y в 2024 году не выйдет, добавив что каждое обновление Tesla улучшает авто и даже на 6 месяцев новый электромобиль будет лучше предыдущего.

No Model Y “refresh” is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better.

Реклама: