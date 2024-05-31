Tesla відкликає понад 125 тисяч авто через несправність системи безпеки

Компанія Tesla відкликає 125 227 автомобілів в США через несправність системи попередження про потребу пристебнути ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними національної адміністрації безпеки дорожнього руху США автомобілі Tesla не відповідають федеральним вимогам безпеки, оскільки світлова сигналізація та звуковий сигнал ременів безпеки можуть не вмикатися, коли водій не пристебнутий ременем безпеки.

Відкликання стосується певних автомобілів Model S, Model X, Model 3 і Model Y.

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У компанії додають, що в червні випустять оновлення програмного забезпечення для розв'язання проблеми.

Нагадаємо:

Американські слідчі з автомобільної безпеки шукають детальні відповіді та документи від Tesla щодо грудневого відкликання автовиробником понад 2 мільйонів автомобілів для встановлення нових захисних функцій автопілота.

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Автоконцерн Tesla витратить понад 500 млн доларів цього року на розширення своєї мережі швидкої зарядки.