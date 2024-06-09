Графики отключений в течение суток отменены

Графики лимитов потребления, которые должны были действовать 9 июня с 20:00 до 22:00 отменены.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению, графики лимитов потребления, при превышении которых возможны отключения, вечером воскресенья, 9 июня, были отменены.

Ранее "Укрэнерго" сообщала, что графики отключений 9 июня будут дуть с 20:00 до 22:00.

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Напомним:

Лучшая ситуация в энергосистеме 8 июня позволила начать отключение электроэнергии в 18:00, а не в 16:00, как сообщалось ранее.

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

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