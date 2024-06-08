Через кращу ситуацію в енергосистемі відключення 8 червня почнуться на 2 години пізніше - ДТЕК
Краща ситуація в енергосистемі дозволяє почати відключення електроенергії о 18:00, а не о 16:00, як повідомляли раніше.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК із посиланням на інформацію Укренерго.
Як повідомляє ДТЕК, Стабілізаційні відключення почнуться з 18:00 замість 16:00.
За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень з 18:00 і до 24:00.
Нагадаємо:
Раншіе повідомляли, що у суботу, 8 червня, графіки відключень світла будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.
Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.