Графіки стабілізаційних відключень 9 червня застосовуватимуть увечері

Графіки стабілізаційних відключень у неділю, 9 червня, планують застосовувати з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", у неділю, 9 червня, ліміти споживання, при перевищення яких можуть застосовувати стабілізаційні відключення, планують застосовувати з 20:00 до 22:00.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність буде працювати безперебійно.

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Краща ситуація в енергосистемі дозволила у суботу, 8 червня, почати відключення електроенергії о 18:00, а не о 16:00, як повідомляли раніше.

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

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Економічна правда