Франція підтримує план США використати доходи від заморожених активів РФ на користь України

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, що підвищило перспективу укладення угоди на цьому тижні на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки".

Про це пише Bloomberg.

США наполягають на тому, щоб група провідних країн з розвиненою економікою використовувала майбутні доходи, отримані від близько 280 мільярдів доларів коштів російського Центробанку, більшість з яких заморожені в Європі. Цей план може розблокувати пакет допомоги для України на суму до 50 мільярдів доларів.

"Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якнайкраще і якнайшвидше в рамках міжнародного права", - заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер на брифінгу для журналістів перед зустріччю G-7 в Італії.

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Раніше європейські уряди обережно підходили до використання активів, посилаючись на юридичні ризики та фінансову стабільність. Ле Мер заявив, що раніше попереджав владу США, що повна конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву та правилам світової фінансової системи.

"США зробили пропозиції, які знаходяться в рамках міжнародного права, і ми будемо працювати над ними конструктивно і відкрито з метою досягнення угоди з цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі G-7 у Стрезі", - сказав міністр фінансів Франції.

Оскільки Німеччина також "потеплішала" до плану США, зростають шанси, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, пише агентство.

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У зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки" у Стрезі візьме участь і міністр фінансів України.

Нагадаємо:

Пропозиція США щодо використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів, для допомоги Україні може отримати широку підтримку країн, які стурбовані прямою конфіскацією активів.

Економічна правда