Виробник танків Leopard 2 та САУ Caesar оголосив про створення філії в Україні

KNDS

Франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформляє цієї п'ятниці, 7 червня, створення дочірньої компанії в Україні.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Як пише видання, KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки (зокрема Leopard 1 та 2), а також гармати CAESAR, які Франція постачає до Києва.

Це дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території, заявили наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

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Володимир Зеленський та Себастьян Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

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Де боєприпаси? Чому Росія виробляє значно більше снарядів, ніж союзники України

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Нагадаємо:

Канадський виробник бронеавтомобілів планує інвестувати десятки мільйонів доларів у нове українське підприємство.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Цього року німецька компанія Rheinmetall очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів на рік, а в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона снарядів на рік.

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО.

Економічна правда.