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ЄС погодився підвищити тарифи на імпорт російського зерна з липня

Четвер, 30 травня 2024, 14:33 - Артур Крижний

Європейський Союз погодився підвищити тарифи на імпорт російського зерна, щоб обмежити доходи Кремля і запобігти дестабілізації сільськогосподарського сектору регіону.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тарифи, які також поширюються на білоруське зерно, будуть введені в дію з 1 липня, заявив глава торгового представництва ЄС Валдіс Домбровскіс. За його словами, міністри ЄС також прийняли рішення боротися з незаконним російським експортом вкраденого українського зерна на ринки ЄС.

"Регламент збільшує мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів", - йдеться в заяві ЄС, опублікованій у четвер.

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Минулого року Росія експортувала до блоку 4,2 мільйона тонн зернових та олійних культур, але ця кількість становить невелику частку від загального імпорту ЄС.

Нагадаємо:

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу. 

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Посилення контролю за ввезенням до Литви зерна з РФ та Білорусі майже зупинило його імпорт до країни, однак зросли обсяги транзиту до інших країн ЄС.

Економічна правда.

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