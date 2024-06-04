У травні Україна експортувала рекордні 108 тисяч тонн цукру

У травні Україна експортувала рекордні 108 тис тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн – 35%.

Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

За словами т.в.о. голови правління асоціації Яни Кавушевської, за результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. Загалом минулого місяця досяг рекордного показника у 108 тисяч тонн.

"30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)", — зазначила Кавушевська.

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Додається, що минулий для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ 3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року.

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