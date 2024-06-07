Київ у складній ситуації, у деяких районах немає світла по 20 годин - експерт

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Через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики, деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин.

Про це заявив Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі "Української правди".

Так, він розповів, що кожний день "Укренерго" доводить до місцевих обленерго ліміт споживання, частина якого одразу виділяється на роботу критичної інфраструктури, решту - розподіляє між споживачами.

"В Києва ця проблема помножена на 2, бо у місті критична інфраструктура забирає вдвічі більше, ніж в середньому по країні. А відповідно приватним споживачам і бізнесу залишається відчутно менше, графік стає складнішим і я знаю, що у деяких районах міста по 20 годин немає електрики. Це реальна ситуація", - розповів він.

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За словами Харченка, Київ опинився у складній ситуації й висловив сподівання, що скоро вступить у дію нова методика розрахунків графіків відключень.

Нагадаємо:

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

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Економічна правда.