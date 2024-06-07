Волонтеры обеспечили половину имеющихся дронов у военных - депутат

Getty Images

Около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров, однако каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА.

Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформу".

"К сожалению, есть ситуации, например, когда 26 тысяч дронов находились на каком-то складе и не доехали до фронта. При том, что беспилотников на фронте много не бывает", - отметил Горбенко.

Парламентарий подчеркнул, что ни разу за все время поездок на фронт еще не слышал от военных, чтобы бригады были полностью укомплектованы дронами.

Реклама:

"Каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА", - проинформировал он.

По словам Горбенко, сейчас около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров.

Напомним:

Реклама:

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

Минобороны с начала года кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии более 10 роботизированных комплексов отечественного производства.

Экономическая правда.