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Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, найбільше - приватний сектор 

Понеділок, 3 червня 2024, 12:20 - Віктор Волокіта
 
ФОТО: МІНОБОРОНИ

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю SMALL TALK, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн", - інформував заступник міністра.

За його словами, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати і за продуктом, і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".

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"Відбулися торги, і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тисяч. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", - пояснив Кліменков.

Нагадаємо:

Міноборони з початку року кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.

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Міноборони зброя Україна
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