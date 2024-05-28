Цьогоріч Міноборони дозволило експлуатацію більше 10 роботизованих комплексів українського виробництва

фото: міноборони

Міноборони з початку року кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба міністерства в Telegram.

"Сучасні технології, як-от дрони та наземні роботизовані платформи, допомагають мінімізувати контакт з противником і захищати життя військових", - заявили у відомстві.

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Роботизація посилює бойові спроможності підрозділів Сил оборони України, додали в міністерстві.

"Наземні роботизовані платформи використовуються як носії озброєння та для ведення вогню з укриття. Деякі комплекси вже успішно пройшли бойові випробування та отримали високу оцінку українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Призначення наземних роботизованих платформ різне: бути носіями озброєння, допомагати нашим воїнам вести вогонь з укриття, не наражаючись на небезпеку.

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Також наземні роботи можуть виконувати завдання евакуації поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку - доставляти боєприпаси та інші вантажі на бойові позиції під ворожим вогнем, здійснювати постановку мінних загороджень. Або навпаки, розміновувати місцевість, реагуючи на команди сапера-оператора, зазначили в Міноборони.

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Економічна правда