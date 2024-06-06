"Украинскую биржу" лишили лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО "Украинская биржа" лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня.

Об этом сообщили собеседники ЭП в НКЦБФР. Эту информацию подтвердил один из акционеров биржи, который уточнил, что решение вступит в силу только через месяц, то есть в начале июля.

Причина принятия такого решения - нарушение закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках". Дело в том, что владельцем существенного пакета акций любого лицензиата НКЦБФР не может быть лицо, в отношении которого, в частности, применены санкции. И такое лицо есть среди участников "Украинской биржи".

Собственно единственным лицом, имеющим существенное участие в ее капитале является Тимур Турлов, который еще в октябре 2022 года указом президента Владимира Зеленского был введен в действие решение СНБО о введении против него пятилетних санкций. Среди ограничений в отношении него - блокировка активов.

Реклама:

Турлов, через компанию Freedom Holding Corp. владеет 24,26% акций "Украинской биржи".

Ее миноритарным акционером (2,49%), через "Сбербанк России" и цепочку оффшорных компаний, является Министерство финансов Российской Федерации. До марта 2024 года НКЦБФР будто не замечала Турлова и Минфин РФ в капитале лицензиата.

Через месяц в НКЦБФР предупредили, что биржи ПФТС и "Украинская биржа" могут потерять лицензии. 8 мая группа инвестиционных компаний, КУА и банк обратились к председателю комиссии Руслану Магомедову с письмом (копия есть в распоряжении ЭП) в котором, учитывая обстоятельства, они информировали о намерении создать новую биржу. Также они просили поддержать эту инициативу.

Реклама:

Впоследствии Магомедов направил письмо (копия есть в распоряжении ЭП) премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором глава комиссии поддержал инициативу и просил то же самое сделать правительство. Государству он предложил принять участие в капитале новой биржи на уровне 25-30%.

В результате этот вопрос вынесли на заседание Совета финансовой стабильности. 6 июня его члены приняли решение что государство не должно участвовать в создании новой биржи.

Читайте также: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом финанс". Получат ли украинцы деньги?

Экономическая правда.