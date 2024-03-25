Мінфін РФ та підсанкційний власник "Фрідом фінанс" володіють 27% акцій "Української біржі"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не бачить порушень в тому, що Міністерство фінансів Російської Федерації та підсанкційний Тимур Турлов володіють акціями "Української біржі".

Про це йдеться у відповіді голови НКЦПФР Руслана Магомедова на запит ЕП.

За даними НКЦПФР станом на лютий 2024 року в структурі власності АТ "Українська біржа" перебували Міністерство РФ (через "Сбербанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній) – на 2,49%, а також колишній росіянин Турлов (через Freedom Holding Corp.) – на 24,26%.

Щодо Турлова, то ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п'ятирічних санкцій. Серед обмежень, які держава мала б застосувати до Турлова – блокування активів.

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В НКЦПФР кажуть, що ще на початку великої війни передали "всю інформацію про учасників ринку щодо їх зв’язків з РФ" до "профільних структур" (РНБО та Мінекономіки). Схоже, що там на ці дані не відреагували, тож регулятор фондового ринку відповідні звернення більше не ініціював.

Як пояснення того, чому комісія самостійно не проводила жодних дій щодо пакетів акцій, власниками яких є Мінфін РФ та Турлов, в НКЦПФР чомусь процитували норму ст. 2 закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яка містить перелік критеріїв, через які юридична особа не може мати ліцензію.

Проте ст. 74 цього ж закону говорить про те, що підсанкційна особа не може володіти істотною часткою (більше 10%) в капіталі ліцензованої НКЦПФР організації. На це в комісії відповіли, що Турлов володіє акціями "Українська біржа" не напряму, а через Freedom Holding Corp., яка є публічною компанією, зареєстрованою в США.

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"Комісія уважно слідкує за діяльністю професійних учасників в межах її повноважень, в тому числі її увага прикута до діяльності АТ "Українська біржа"", – підсумували в НКЦПФР.

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