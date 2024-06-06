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Каховская ГЭС: ущерб окружающей среде от подрыва предварительно составляет 78 миллиардов

Четверг, 6 июня 2024, 16:27 - Артур Крыжный
 

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был нанесен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба, пишет "Укринформ".

"Рассчитанный ущерб в результате подрыва плотины Каховской ГЭС составляет около 78 млрд грн. Мы ждем деоккупации, чтобы можно было рассчитать эти убытки в полной мере", - сказал Заруба.

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, наибольший ущерб понесли территории, расположенные на левом берегу Днепра - 60%. Сейчас значительная часть их находится в оккупации.

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Напомним:

"Укргидроэнерго" начало процедуру инвестиционного арбитража с Россией для возмещения убытков, причиненных уничтожением Каховской гидроэлектростанции.

"Укргидроэнерго" планирует подать иск против России в арбитражный международный суд относительно упущенной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Предварительно сумма составляет около 2,5 млрд долларов.

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По расчетам "Укргидроэнерго" восстановить Каховскую ГЭС можно будет за 6-7 лет после деоккупации региона. Ранее сообщалось о сроке не менее 5 лет.

Экономическая правда.

ГЭС экология Украина убытки
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