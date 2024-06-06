В 2023 году количество миллионеров в мире достигло рекордного значения

В мире зафиксировали наибольшее количество миллионеров с 1997 года - 22.8 млн человек, причем они богаче, чем когда-либо, благодаря своим инвестициям в фондовый рынок.

Об этом сообщает DW, со ссылкой на отчет World Wealth Report.

"Рост фондовых рынков в прошлом году повысил состояние самых богатых людей мира, добавив больше членов в клуб долларовых миллионеров", — говорится в отчете о мировом богатстве.

Согласно исследованию консалтинговой компании Capgemini, количество людей во всем мире с инвестиционными активами минимум в 1 миллион долларов в прошлом году выросло на 5,1% до примерно 22,8 млн человек.

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Это самый высокий показатель с момента первого ежегодного исследования, проведенного в 1997 году. Общее состояние самых богатых людей мира в этом году выросло на 4,7% до рекордных 86,8 трлн долларов.

Из-за экономической и политической неопределенности в 2022 году состояние самых богатых людей, а также количество миллионеров во всем мире сократились.

Однако 2023 год принес экономический рост и улучшил состояние основных инвестиционных секторов, что позволило вернуться к росту числа миллионеров и их активов.

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Как отмечается, их состояние выросло в результате стремительного бума фондовых рынков, в частности, технологический индекс Nasdaq в Нью-Йорке вырос на 43% в 2023 году, тогда как фондовый индекс, в который входят акции крупнейших компаний США, S&P 500 вырос на 24%.

Наибольший рост был зафиксирован в Северной Америке. "Благодаря крепкой экономике, снижению инфляции и бурному развитию фондовых рынков состояние самых богатых в Северной Америке выросло на 7,2% до 26,1 трлн долларов, а количество миллионеров выросло на 7,1% до 7,4 млн", – говорится в исследовании.

Напомним:

В мировом рейтинге миллиардеров от Forbes 785-е место занял самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов с состоянием 4 миллиарда долларов.

Каждый процентный пункт повышения цен на продукты питания толкает 10 миллионов человек за черту бедности во всем мире.