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У глобальному рейтингу мільярдерів від Forbes залишились пʼять українців

Середа, 3 квітня 2024, 09:57 - Анастасія Дячкіна

У світовому рейтингу мільярдерів від Forbes 785-те місце посів найбагатший українець, власник ДТЕК і співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов зі статками 4 мільярди доларів. 

Про це пише Forbes.

Загалом у списку 2024 року – пʼять громадян України. З рейтингу вибув Ігор Коломойський.

Віктор Пінчук посів 1 623 місце у списку. Статки власника групи Interpipe за рік скоротилися на 100 млн дол – до 2 млрд дол. 

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Власник Smart Holding Вадим Новинський з 1,2 млрд дол (-$200 млн) зайняв 2 410 місце.

Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго (2 410 місце) за рік скоротилися на 100 млн дол – до 1,2 млрд дол. 

Співвласник так званої групи "Приват" Геннадій Боголюбов займає 2 692 місце в рейтингу. Його статки за рік скоротилися на 100 млн дол – до мільярда.

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Натомість найбагатші у світі за версією Forbes – французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюють у 195 мільярдів доларів. 

Економічна правда

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