Фонд госимущества выставляет на аукцион Зирненский спиртзавод за 18 миллионов

ФГИУ

Фонд государственного имущества выставляет на приватизационный аукцион Зирненский спиртзавод на Ровенской области, который до сих пор активно выпускает продукцию.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

"Зирненский спиртовой завод в Ровенской области идет на приватизацию. Он активен, специализируется на дистилляции, ректификации и смешивании спиртовых напитков. Имеющаяся ресурсная база позволяет выпускать высококачественную продукцию в значительных объемах", - говорится в сообщении.

В состав единого имущественного комплекса входят:

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52 единицы недвижимого имущества, инфраструктуры и инженерных сооружений;

31 единица транспорта и спецтехники;

503 единицы другого движимого имущества.

Объект расположен на 4 земельных участках общей площадью 15 га. Стартовая цена лота составляет 18,8 млн грн (без НДС).

Аукцион состоится 12 июня в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи". Прием предложений от потенциальных инвесторов продолжается до 11 июня включительно.

Напомним:

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Фонд госимущества выставил на повторный приватизационный аукцион единый имущественный комплекс ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат", стартовая цена лота - 11,22 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс ГП "Холминский спиртовой завод" в Черниговской области. В результате торгов стоимость объекта выросла в 2,9 раза.

Экономическая правда.