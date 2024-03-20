Фонд держмайна продав Холминський спиртзавод за 45 мільйонів
Середа, 20 березня 2024, 16:25 -
Фонд державного майна України реалізував на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс ДП "Холминський спиртовий завод" у Чернігівській області. В результаті торгів вартість об’єкта зросла у 2,9 раза.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
"Щойно відбувся аукціон із продажу Холминського спиртового заводу на Чернігівщині. Фінальна запропонована ціна – 45 млн грн", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Коваля, за об’єкт змагалися троє учасників. Його вартість у ході торгів зросла у 2,9 раза від початкової у 15,5 млн грн. Кошти мають бути сплачені переможцем торгів до державного бюджету України.
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