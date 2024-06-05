В 2-х министерствах уверены, что Украине нужен план внешнего финансирования до 2027 года 

Партнерам Координационной платформы доноров и Украине для преодоления макроэкономических рисков и поддержания макроэкономической стабильности необходимо разработать долгосрочный, до 2027 года, план внешнего финансирования и поддержки в неденежной форме.

Об этом указали Минэкономики и Минфин в совместно подготовленном Отчете о приоритетах экономической политики, направленной на обеспечение экономического роста, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотя реформы, изложенные в Матрице реформ, являются необходимыми, их самих по себе недостаточно для более быстрого экономического восстановления. Украина будет нуждаться в помощи от партнеров для реализации дополнительных мер как в сфере реформ, так и в других сферах, чтобы реализовать свое видение", - указано в Отчете.

Вторым приоритетом они назвали содействие более быстрому восстановлению путем устранения основных ограничений - обеспечение противовоздушной обороны, удовлетворение энергетических потребностей, обеспечение стабильного и предсказуемого доступа к внешним рынкам, преодоление дефицита рабочей силы и восстановление критически важной логистики (SEAL+).

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По мнению Минэкономики и Минфина, необходимы меры по либерализации рынков, определенные во времени и объеме, а также доступ к фондам ЕС.

"В целом логика переговоров о вступлении должна обеспечить, чтобы украинская экономика и общество чувствовали ощутимые преимущества „на ходу", еще до официального присоединения к Европейскому Союзу. Украина должна стремиться к быстрому и ускоренному процессу интеграции", - отмечается в отчете.

Как считают его авторы, третьим приоритетом является расширение потенциала роста путем дополнения необходимых структурных реформ обязательствами партнеров по инвестициям и передаче технологий, которые будут способствовать повышению производительности и накоплению капитала, с конкретными сроками и объемами, определенными во времени.

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Минэкономики и Минфин отметили, что План Украины в рамках Ukraine Facility является хорошим примером такого подхода, когда выполнение реформ и инвестиционных индикаторов Плана стимулирует как внешнюю бюджетную поддержку, так и приток финансирования и инвестиций для частного сектора.

Приоритетными отраслями развития, как указано в Плане Украины и на заседаниях Координационной платформы доноров, являются энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, критические материалы, цифровая трансформация.

В то же время отмечается, что хотя внешние доноры и в дальнейшем будут оставаться важным источником финансирования, существует потребность в большей самостоятельности в формировании налоговых и неналоговых поступлений для обеспечения финансирования бюджета, учитывая постоянные высокие потребности, связанные с обороной.

Напомним:

Министерство экономики будет работать с партнерами из ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики.

Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

"Матрица - это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.