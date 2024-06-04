Уряд схвалив план змін, який включає рекомендації партнерів — Шмигаль

Уряд під час засідання 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку", — відзначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання української економіки та відновлення нашої країни.

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"Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації", — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду озвучив також пріоритети, закладені в Матрицю реформ. Це, зокрема, Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості, а також Інституційні зміни, що передбачає антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.

"Третє — Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки", — додав Прем’єр-міністр.

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Крім того, Уряд запускає спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання.

За словами Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.