У Мінекономіки запевняють, що пришвидшують залучення коштів на відновлення енергетики

Міністерство економіки працюватимемо з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики.

Про це заявив заступник Міністра економіки Олексій Соболев на нараді за участі бізнесу, представників державної та регіональної влади в Києві 4 червня.

Як зазначили у пресслужбі Мінекономіки, серед ключових питань, що порушував під час наради бізнес, – доступ до фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проєктів розподіленої генерації.

"Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, – пільгове кредитування за програмою 5-7-9. Наразі Уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проєкти розподіленої генерації.

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Це до 150 мільйонів гривень кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів", - розповів Соболев.

У Мінекономіки також нагадали, що готується законопроєкт щодо звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації.

Нагадаємо:

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У рамках програми Ukraine Facility в 2024 році передбачено від 1 млрд до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу. 70% - для малих та середніх підприємств.

Економічна правда