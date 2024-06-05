Министр финансов Швейцарии предостерегает от рисков связанных с ликвидацией глобальных банков

Министр финансов Швейцарии Келлер-Суттер заявила, что международная финансовые организации должна учитывать правовые риски, связанные с ликвидацией глобальных банков

Об этом сообщает Reuters.

"Я бы хотела привлечь внимание к тому, что иногда ликвидация банка может быть невозможна из-за международных правовых рисков. В случае с Credit Suisse это явно был риск", — сказала госпожа министр, имея в виду швейцарский банк, который потерпел неудачу в прошлом году.

Келлер-Суттер на интервью в среду заверила, что она поддерживает контакты с Советом по финансовой стабильности, который следит за мировой финансовой системой, и другими министрами финансов по вопросу стандартизации правил работы с банками, которые считаются слишком большими, чтобы обанкротиться.

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"Есть большие сомнения в том, что рекапитализация через обязательное участие кредиторов сработает. Я смотрю прежде всего на Соединенные Штаты. Крупные банки имеют там значительные капиталовложения. Поэтому американские надзорные органы должны будут согласиться на ликвидацию", - добавила Келлер-Саттер.

По ее словам, именно поэтому швейцарское правительство хочет, чтобы банки, которые формируют костяк банковской системы, поддерживали свои зарубежные филиалы капиталом до 100 %. Ведь акционерный капитал иностранной дочерней компании должен быть настолько велик, чтобы ее можно было продать или ликвидировать в условиях кризиса без ущерба для швейцарской материнской компании. Именно в этом заключалась проблема Credit Suisse.

Ликвидация Credit Suisse поразила финансовые рынки и привела к поглощению его давним конкурентом UBS.

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Напомним:

Отдельные швейцарские банки по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране. Речь может идти, в частности, о переводах от 10 млн долл, которые проходят по специальному предварительному согласованию.

Крупнейший швейцарский банк UBS рассылает российским клиентам письма о том, что перестает управлять их деньгами. Проблемы с портфелями есть у россиян и в других европейских банках.