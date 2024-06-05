В "Дії" появилось удостоверение ветерана
В приложении государственных услуг "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц - удостоверение ветерана.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", – отметил Федоров.
Создать документ могут:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Для создания удостоверения ветерана нужно пролистать все документы в "Дії" - нажмите Добавить документ - выбрать Удостоверение ветерана - предоставить разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение.
Напомним:
В "Дії" началось бета-тестирование услуги по исправлению данных о месте проживания в реестре без посещения госучреждений.
Также в "Дії" запустили бета-тест новой услуги, по которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.