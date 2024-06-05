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В "Дії" появилось удостоверение ветерана

Среда, 5 июня 2024, 09:20 - Игорь Пилипив

В приложении государственных услуг "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц - удостоверение ветерана.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", – отметил Федоров. 

Создать документ могут:

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  • участник боевых действий,
  • человек с инвалидностью вследствие войны,
  • участник войны,
  • пострадавший участник Революции достоинства,
  • член семьи погибшего ветерана войны,
  • член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Для создания удостоверения ветерана нужно пролистать все документы в "Дії" - нажмите Добавить документ - выбрать Удостоверение ветерана - предоставить разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. 

Напомним:

В "Дії" началось бета-тестирование услуги по исправлению данных о месте проживания в реестре без посещения госучреждений.

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Также в "Дії" запустили бета-тест новой услуги, по которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.

Дія технології Минцифра
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