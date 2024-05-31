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У "Дії" можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання: почалося бета-тестування

П'ятниця, 31 травня 2024, 20:45 - Олексій Павлиш

У "Дії" розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати - треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в Дії, без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в Дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга знадобиться, якщо:

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  • помітили помилку при замовленні витягу про місце проживання;
  • помітили неактуальне місце проживання або відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
  • змінили прізвище;
  • немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані;
  • неправильна дата реєстрації в паспорті в "Дії".

При цьому до бета-тестування можна долучитись, якщо ви громадянин України віком від 14 років, маєте ІD-картку або біометричний закордонний паспорт, маєте верифікований податковий номер і зареєстровані на порталі "Дія". Зареєструватись можна за посиланням.

У "Дії" також звернули увагу, що сервіс нині недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік - за посиланням.

Економічна правда

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Дія
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