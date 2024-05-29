Шлюб онлайн: у "Дії" запустили бета-тест послуги

У "Дії" запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити - вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти", - пояснив міністр.

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За його словами, до бета-тесту можуть долучитись пари, які відповідають наступним критеріям:

повнолітні громадяни України

мають ідентифікаційний код

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії

неодружені або офіційно розлучені.

"Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі", - заявив Федоров.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що у застосунку "Дія" планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок.

Економічна правда