Всі розділи
Укр / Рус

Шлюб онлайн: у "Дії" запустили бета-тест послуги

Середа, 29 травня 2024, 17:37 - Олексій Павлиш

У "Дії" запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. 

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити - вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти", - пояснив міністр.

Реклама:

За його словами, до бета-тесту можуть долучитись пари, які відповідають наступним критеріям: 

  • повнолітні громадяни України
  • мають ідентифікаційний код
  • ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії
  • неодружені або офіційно розлучені.

"Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі", - заявив Федоров.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

Реклама:

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у застосунку "Дія" планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок.

Економічна правда

Дія Мінцифри
Реклама:
Матеріали за темою
У "Дії" знову можна замінити водійське посвідчення та перереєструвати авто 28 травня 2024, 10:52
У "Дії" тимчасово не працюватимуть перереєстрація авто і обмін посвідчення водія 22 травня 2024, 19:15
На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про пошкоджене майно від агресії РФ 21 травня 2024, 15:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті