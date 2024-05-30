Київрада вважає неприпустимим зростання акцизів на пальне: звернулася до уряду та ВР

Київрада звернулась до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне.

Таке звернення було підтримане сьогодні 61 депутатом, повідомляється на сайті КМДА.

Як зазначила депутатка Київради, перша заступниця голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Людмила Ковалевська, в березні цього року Уряд схвалив проєкт закону, відповідно до якого акциз на бензин має зрости в кілька етапів у 1,7 рази, а на дизпаливо – у 2,5 рази.

"Підвищення акцизів на пальне пояснюється нібито необхідністю наближення національного законодавства до стандартів ЄС у зв’язку з набуттям статусу країни-кандидата на вступ. Водночас аргументується перспективою надходження щомісяця до державного бюджету додаткових 1,3 млрд грн у другому півріччі цього року", - розповіла Людмила Ковалевська.

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На її думку, насправді в цій ініціативі наразі немає потреби ні з огляду на євроінтеграцію України, ні з огляду на потребу наповнення державного бюджету.

Вона також додала, що у ЄС такі вимоги існують тільки для держав-членів ЄС, і навіть вони мають право імплементувати ці норми впродовж 10 років. Натомість запропоноване урядом підвищення акцизів на пальне вже найближчим часом здатне призвести до значної шкоди – як для підірваної війною економіки України, так і рівня життя громадян.

"У ціні майже всіх товарів у країні закладена частка транспортної складової. До того ж накладання цієї складової на кожному етапі виробництва і торгівлі матиме ланцюговий ефект – і ціни зростуть практично на всі товари. Особливо сильно постраждають сільське господарство, транспорт і торгівля", – зазначила Людмила Ковалевська.

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Вона зауважила, що в державному бюджеті наявні додаткові можливості скорочення непріоритетних витрат, знаходження недискримінаційних джерел доходів, а також підвищення контролю в бюджетній сфері для фінансування оборонних потреб.

"Київрада звертається до Верховної Ради України з проханням відмовитися від підтримки урядової ініціативи щодо підвищення акцизів на паливо і ухвалити закони, які необхідні для залучення коштів від грального бізнесу, тютюнової галузі", – додала Людмила Ковалевська.

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