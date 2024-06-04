От системы "Шлях" отключили еще 7 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину

От системы "Шлях" отключили еще 7 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения госграницы.

Соответствующий приказ обнародовала Государственная служба по безопасности на транспорте.

Отмечается, что Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:

ФЛП Ключенко Геннадий Викторович

ФЛП Лелюк Тарас Александрович

ФЛП Полежаев Виталий Валерьевич

ФЛП Яровой Дмитрий Юрьевич

ФЛП Цирык Владимир Иванович

ФЛП Бокоч Юрий Юрьевич

ООО "ФАНКИ ЛАЙН".

"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

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Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - говорится в заявлении "Укртрансбезопасности".

Отмечается, что на рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. "После проверки информации по каждому случаю будет принято решение", - говорится в сообщении.

Напомним:

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От системы "Шлях" отключили 12 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения госграницы.

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Экономическая правда