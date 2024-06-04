От системы "Шлях" отключили еще 7 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину
От системы "Шлях" отключили еще 7 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения госграницы.
Соответствующий приказ обнародовала Государственная служба по безопасности на транспорте.
Отмечается, что Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:
- ФЛП Ключенко Геннадий Викторович
- ФЛП Лелюк Тарас Александрович
- ФЛП Полежаев Виталий Валерьевич
- ФЛП Яровой Дмитрий Юрьевич
- ФЛП Цирык Владимир Иванович
- ФЛП Бокоч Юрий Юрьевич
- ООО "ФАНКИ ЛАЙН".
"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - говорится в заявлении "Укртрансбезопасности".
Отмечается, что на рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. "После проверки информации по каждому случаю будет принято решение", - говорится в сообщении.
Напомним:
От системы "Шлях" отключили 12 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения госграницы.
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Экономическая правда