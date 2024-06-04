Украинцев не будут увольнять с работы за связи в оккупации и РФ: Рада отреагировала на вето Зеленского

Верховная Рада согласилась с предложениями президента Владимира Зеленского и исключила из законопроекта №7731 норму о праве работодателя на увольнение работника за неинформирование о связях с физлицами, которые находятся в РФ и в оккупации.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, за законопроект №7731 в целом с предложениями Зеленского проголосовал 241 нардеп.

"Следуя предложениям президента, Верховная Рада также дополнила законопроект новыми частями, согласно которым составляющей правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, об обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией", - говорится в сообщении.

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В законопроекте говорится, что установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект № 7731, который позволил бы работодателям увольнять работников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях.

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Этот законопроект, внесенный депутатами от "Слуги народа, Рада приняла 25 апреля.

При этом в пояснительной записке говорилось, что его разработали для "урегулирования на законодательном уровне трудовых отношений для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии против Украины".

Ко второму чтению в документе появилась норма о праве работодателей увольнять своих работников, если те не сообщили своему руководству об имеющихся связях с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.

После этого восемь правозащитных организаций в Украине обратились к Зеленскому с просьбой ветировать закон, назвав такую норму "основанием для притеснений и стигматизации тех, кто имеет родственников в оккупации, и людей, которые до сих пор там зарегистрированы, но выехали за границу".

Зеленский предложил нардепам исключить этот пункт.

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Экономическая правда