В Киеве снесли 800 незаконных временных сооружений и МАФов: в каких районах больше всего 

За три месяца весны демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство" убрали с улиц столицы около 800 незаконно установленных элементов благоустройства, которые размещались без разрешительных документов.

Об этом сообщил директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.

По его информации, в этот период больше всего демонтировали сезонные временные сооружения - более 400, а также около 265 временных сооружений и МАФов и 119 других незаконно размещенных элементов благоустройства.

"В частности, возле станции метро „Академгородок" убрали около 150 МАФов, которые загромождали пространство. На их большое количество постоянно жаловались местные жители. Поэтому после окончания срока действующих договоров на соответствующие земельные участки Департамент дал поручение на демонтаж на этой локации.

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Масштабные демонтажи состоялись и на улицах Владимира Ивасюка и Петра Григоренко, возле станции метро "Позняки", - рассказал Михаил Будилов.

Он отметил, что все демонтажи провели специалисты коммунального предприятия и владельцы, которые самостоятельно убрали элементы благоустройства по требованию предписаний инспекторов.

Так, в Святошинском районе демонтировали 174 элемента благоустройства, в Оболонском - 125, Шевченковском - 97, Подольском - 97, Деснянском - 87, Соломенском - 82, Печерском - 51, Голосеевском - 31, Днепровском - 25 и Дарницком - 24.

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Напомним:

НАБУ разыскивает обвиняемого в коррупции в особо крупном размере депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына.

По версии обвинения, депутат Киевсовета Владислав Трубицын в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов. За свои услуги участники преступной схемы предлагали предоставить им 1,39 млн гривен в год.

Экономическая правда