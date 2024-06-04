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Вслід за Києвом: екстрені відключення запроваджують ще у двох областях

Вівторок, 4 червня 2024, 15:30 - Артур Крижний

Через важку ситуацію в енергосистемі екстрені відключення світла застосовують в Київській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Через перевищення лімітів енергетики запроваджують екстрені відключення світла у Києві.

Економічна правда.

енергетика електроенергія ДТЕК Україна
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