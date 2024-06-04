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У Києві запроваджують екстрені відключення світла, графіки не діють

Вівторок, 4 червня 2024, 14:45 - Артур Крижний
 
Getty Images

Через перевищення лімітів енергетики запроваджують екстрені відключення світла у Києві.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко

"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялося, що у вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.

На вівторок, 4 червня, знову заплановані стабілізаційні відключення світла: обмеження більші, ніж у понеділок, - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків.

Економічна правда.

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енергетика електроенергія Київ Україна
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