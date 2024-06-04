Экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни в последующие годы - Шмыгаль

Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому сбережения будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что ключевой приоритет - укрепление энергетики после российских террористических ударов.

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Напомним:

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

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Экономическая правда.