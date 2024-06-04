Фонд гарантирования выставил на продажу имущество 10 ликвидируемых банков на почти 2 миллиарда
Фонд гарантирования вкладов начнет продажу активов 10 ликвидируемых банков с начальной ценой всех лотов 1 967,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба фонда гарантирования вкладов.
В сообщении уточняют, что именно выставлено на продажу:
- права требования по кредитам на сумму 1 909 млн грн;
- дебиторская задолженность на сумму 36 млн грн;
- объекты недвижимого имущества, земельных участков и другие основные средства на сумму 21 млн грн.
Среди банков с самыми дорогими лотами, которые будут выставлены на аукционе, представлены:
"Акб „Капитал" - на общую сумму 986,3 млн грн, из которых 986,2 млн грн - начальная цена прав требования по кредитам, почти 0,01 млн грн - основных средств.
"Проминвестбанк" - на общую сумму 523,8 млн грн, из них права требования по кредитам будут торговаться со стартовой ценой 521,4 млн грн, основные средства - 2,4 млн грн.
"Мр банк" - с начальной ценой 290,4 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам.
Среди других банков, чьи лоты будут выставлены есть "Укрстройинвестбанк", "Мегабанк", "Акб „Конкорд", „Банк Сич", „Банк "Финансы и кредит", "Чбрр", "Айбокс банк".
А также пресс-служба напоминает, что старт торгов состоится уже на этой неделе в системе Prozorro. Средства, полученные от продажи активов, направят на расчет с кредиторами банков.
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Минус один. Почему ликвидируют банк "Сич" и будут ли следующие
Напомним:
С 27 по 31 мая в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен на выполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО "Айбокс Банк".
В течение января-марта 2024 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал на аукционах активов банков-банкротов на 703 млн грн.