Фонд гарантування запланував продаж активів 9 банків, що ліквідуються

З 27 по 31 травня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 879,8 млн грн.

"Із них на суму 1 773,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 100,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 5,7 млн грн.", - йдеться в повідомленні.

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Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" - на загальну суму 986,4 млн грн, з яких 986,2 млн грн – початкова ціна прав вимоги за кредитами, майже 0,02 млн грн - об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" - на загальну суму 644,7 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться зі стартовою ціною 622,6 млн грн, об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби – 22,0 млн грн.

АТ "МР БАНК" - із початковою ціною понад 117,9 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами.

АТ "МЕГАБАНК" - на загальну суму 87,4 млн грн, з них об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби торгуватимуться з початковою ціною понад 69,9 млн грн, права вимоги за кредитами – 17,4 млн грн.

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" - на загальну суму 18,9 млн грн, з яких 16,4 млн грн – стартова ціна прав вимоги за кредитами, 2,5 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ "АКБ "КОНКОРД" - на загальну суму 18,2 млн грн, з них на суму 13,1 млн грн – права вимоги за кредитними договорами, майже 5,0 млн грн – дебіторська заборгованість перед банком, 0,01 млн грн - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ "БАНК ФОРВАРД" - з початковою ціною 4,3 млн грн на торги виставляються об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ "АЙБОКС БАНК" - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби торгуватимуться з початковою ціною 1,4 млн грн.

АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" - із стартовою ціною 0,7 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком. У Фонді гарантування нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

У Фонді гарантування нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.