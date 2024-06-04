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Эстония предоставит Украине энергоблок мощностью 200 МВт

Вторник, 4 июня 2024, 14:34 - Артур Крыжный
 

Эстония предоставит Украине энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт", — заявил он.

Он добавил, что правительство работает над увеличением возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.

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Напомним:

Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов Украины.

Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.

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Экономическая правда.

энергетика Эстония Украина электроэнергия
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