Эстония предоставит Украине энергоблок мощностью 200 МВт
Вторник, 4 июня 2024, 14:34 -
Эстония предоставит Украине энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт", — заявил он.
Он добавил, что правительство работает над увеличением возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.
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Напомним:
Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов Украины.
Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.
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Экономическая правда.
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