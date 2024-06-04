Фонд гарантирования через месяц прекратит выплаты вкладчикам банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует через 30 дней прекратить выплаты гарантированных сумм вкладчикам АО АКБ "Аркада".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО АКБ „Аркада" будет утвержден, а выплаты вкладчикам - прекращены", - говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования призывают вкладчиков банка, которые еще не получили возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты за гарантированной суммой.

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Напомним:

Покупатели квартир в доме №16 в столичном жилом комплексе "Патриотика", который возводил банк "Аркада" доинвестировали в этот проект 21 миллион гривень. Дом ввели в эксплуатацию.

Досудебное расследование по хищению 72 млн грн банка "Аркада" завершено, обвинительный акт был передан в суд.

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В апреле 2022 года Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка "Аркада", а о присвоении 72 миллионов гривен.

Меморандум по завершению строительства объектов "Аркады" подписали 7 апреля – дома "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" завершит застройщик "Столица Групп".

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Экономическая правда.