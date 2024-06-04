Повышение тарифа для населения покрывает исключительно себестоимость производства – Минэнерго

Тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

Об этом заявила заместитель Министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями - „Энергоатомом" и „Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение.

Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без единой копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", - сказала Светлана Гринчук.

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Заместитель Министра также отметила, что лето будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно время на восстановление.

Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.

"Ремонтная кампания продолжается 24/7, энергетики работают круглосуточно. Это дает нам надежду на то, что осенью и зимой ситуация изменится к лучшему", - отметила Светлана Гринчук.

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Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

Экономическая правда