Airbus планирует продать более 100 широкофюзеляжных самолетов в Китай

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Airbus SE ведет переговоры о масштабной продаже самолетов A330 в Китай, переговоры набирают обороты после того, как в прошлом месяце президент Си Цзиньпин посетил президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшие китайские авиакомпании рассматривают возможность покупки более 100 модернизированных моделей A330. Условия все еще обсуждаются, а сроки неопределенны/

Переговоры подчеркивают все более резкий контраст между Airbus и Boeing Co. в вопросах ведения бизнеса на важнейшем авиационном рынке Китая, поскольку геополитическая напряженность между азиатской страной и США достигла высокого уровня.

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Китай снова остановил импорт самолетов американской компании Boeing, всего через несколько месяцев после его возобновления, поскольку регуляторные органы пересматривают дизайн бортового самописца, уже одобренный их коллегами в США и Европе. Между тем французский Airbus получает выгоду от своих местных инвестиций в крупнейшую экономику Азии, включая завод, который строит самолеты модели A320neo, и завод, который устанавливает интерьеры в модели A330.

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Напомним:

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Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана.

Канада предоставила компании Airbus разрешение на использование российского титана в производстве после того, как стала первым западным правительством, запретившим поставки этого стратегического металла в рамках последнего пакета санкций.

Економічна правда.