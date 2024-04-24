Канада разрешила Airbus использовать титан из России в производстве самолетов, несмотря на санкции

Канада предоставила компании Airbus разрешение на использование российского титана в производстве после того, как стала первым западным правительством, запретившим поставки этого стратегического металла в рамках последнего пакета санкций.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот шаг предоставляет Airbus гибкости на его канадских заводах и, как ожидается, уменьшит беспокойство относительно того, что его основная деятельность может пострадать от фактического запрета импорта в Канаду его самолетов европейского производства, которые больше всего зависят от легкого титана.

"Airbus знает о том, что канадское правительство наложило санкции на ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.

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Компания не предоставила детальной информации о разрешениях и не сообщила, как долго они будут действовать. Правительство Канады также не ответило на запросы о комментариях.

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Напомним:

Согласно данным российской таможни, в 2023 году Габон неожиданно стал крупнейшим поставщиком запчастей для российских самолетов.