Макрон приложил значительные усилия, чтобы Канада ослабила санкции в отношении титана из РФ

Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Просьба прозвучала во время телефонного разговора между двумя лидерами в марте, через несколько недель после того, как Канада разошлась с союзниками и наложила санкции на стратегический металл, что обеспокоило французскую компанию Airbus и другие компании, которые все еще полагаются на российские поставки на заводах, расположенных в Канаде или в других странах.

Источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний.

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"Много сообщений было передано на всех уровнях", - добавил источник, имея в виду широкое дипломатическое и промышленное давление.

Канадский источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Макрон поднял эту тему в разговоре с Трюдо 29 марта накануне визита французского премьер-министра Габриэля Аттала, который также поднял этот вопрос во время своего пребывания в Канаде.

По меньшей мере еще одно европейское правительство также высказалось в поддержку лоббистских усилий, сообщил отдельный источник.

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Напомним:

Канада предоставила компании Airbus разрешение на использование российского титана в производстве после того, как стала первым западным правительством, запретившим поставки этого стратегического металла в рамках последнего пакета санкций.

Економічна правда.