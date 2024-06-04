Нефть продолжила падение из-за опасений увеличения предложения на фоне ограниченного спроса

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Цены на нефть снизились, продолжив потери предыдущей сессии, когда цены упали до самого низкого уровня за четыре месяца, поскольку инвесторы опасаются, что предложение увеличится на фоне осторожных прогнозов спроса со стороны ключевого потребителя - США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов или 0,63% до 77,87 доллара за баррель. Brent закрылась ниже $80 впервые с 7 февраля после падения более чем на 3% в понедельник.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 51 цент, или на 0,51%, до 73,71 доллара. В понедельник они также остановились возле четырехмесячного минимума после падения на 3,6%.

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Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились продлить большинство сокращений добычи нефти до 2025 года, но оставили возможность для добровольного сокращения добычи восемью членами, которое будет постепенно прекращаться с октября и далее.

"Цены на нефть в последнее время сталкиваются с двойным ударом: на предложение влияет решение ОПЕК+ начать сворачивание некоторых сокращений добычи с октября 2024 года, в то время, как условия спроса не были хорошо поддержаны более слабой, чем ожидалось, производственной активностью в США", - отметил рыночный стратег IG Еп Джун Ронг в электронном письме.

В мае производственная активность в США замедлилась второй месяц подряд, а расходы на строительство неожиданно упали из-за снижения активности в нежилом секторе - оба эти фактора могут привести к снижению спроса на нефть и топливо.

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Напомним:

Нефть марки Brent упала ниже 80 долларов впервые с февраля, когда ОПЕК+ установила график постепенного сворачивания сокращения добычи.

Страны ОПЕК+ согласились в воскресенье продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Экономическая правда.