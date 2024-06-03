Нефть марки Brent впервые с февраля упала ниже 80 долларов за баррель

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Нефть марки Brent упала ниже 80 долларов впервые с февраля, когда ОПЕК+ установила график постепенного сворачивания сокращения добычи.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение, достигнутое в Эр-Рияде, продлило так называемые "добровольные" ограничения добычи для Саудовской Аравии и России до следующего года. Но оно также предусматривает отмену некоторых планов по сокращению добычи в октябре, что раньше, чем предполагали некоторые наблюдатели ОПЕК.

В течение последних двух месяцев цена на нефть снижалась из-за уменьшения премии за геополитический риск. По состоянию на 17:15 по киевскому времени баррель нефти марки Brent стоит 79,30 доллара.

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Напомним:

Страны ОПЕК+ согласились в воскресенье продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Экономическая правда.

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