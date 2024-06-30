Банк международных расчетов предупреждает о рисках пошатнуть финансовые рынки из-за выборов по миру

Reuters

Банк международных расчетов (БМР), которого называют "центральным банком центральных банков", предупредил, что рост уровня государственного долга на фоне ряда важных выборов в этом году может пошатнуть мировые финансовые рынки.

Об этом сообщает Reuters.

БМР заявил, что мировая экономика сейчас находится на пути к "плавной посадке", в которой многие экономисты сомневались, когда процентные ставки резко выросли, но в Банке международных расчетов сказали, что особенно политики должны быть осторожными.

Глобальный государственный долг уже находится на рекордном уровне, а выборы, начиная от президентских выборов в США в ноябре, недавних выборов в Мексике и Южной Африке и заканчивая голосованием во Франции и Великобритании на следующей неделе, несут в себе риск.

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Генеральный директор БМР Агустин Карстенс заявил, что, поскольку процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, а давление на расходы со стороны стареющего населения, изменения климата и восстановления обороноспособности, планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут вывести из равновесия чувствительные рынки.

Напомним:

Рождаемость в высокоразвитых странах мира сократилась более чем вдвое с 1960 года и сейчас находится на рекордно низком уровне.

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Первый заместитель директора-распорядителя МВФ, Гита Гопинат призывает Вашингтон и другие развитые экономики сократить свой государственный долг, заявив, что высокие темпы роста США дают ей достаточно пространства для сдерживания расходов и повышения налогов.

Экономическая правда