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У МВФ закликали США зменшити державний борг

Неділя, 9 червня 2024, 10:30 - Володимир Тунік-Фриз
 
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Перший заступник директора-розпорядника МВФ, Гіта Гопінат закликає Вашингтон та інші розвинуті економіки скоротити свій державний борг, заявивши, що високі темпи зростання США дають їй достатньо простору для стримування витрат і підвищення податків.

Про це повідомляє Financial Times.

Гіта Гопінат, друга особа у МВФ, заявила, що для країн з розвиненою економікою настав час "інвестувати у фіскальну консолідацію" і вирішити, як вони планують знизити борговий тягар до рівня, що існував до пандемії.

Бюджетне управління Конгресу США, наглядовий орган федерального уряду, очікує, що у 2029 році відношення боргу до ВВП злетить вище попереднього максимуму часів Другої світової війни. Він прогнозує дефіцит у розмірі від 5,2% до 6,3% протягом наступних 10 років, якщо економічні плани Конгресу залишаться незмінними.

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"Що стосується США, то ми бачимо достатньо підстав для того, щоб вони скоротили розмір свого бюджетного дефіциту, також з огляду на силу американської економіки

Спокуса фінансувати всі витрати за рахунок запозичень - це те, чого країнам слід уникати", - сказала Гопінат в інтерв'ю Financial Times.

МВФ зазначив у своєму звіті "Фіскальний монітор", опублікованому в квітні, що очікує, що наступного року в США буде зафіксовано бюджетний дефіцит на рівні 7,1%, це більш ніж втричі перевищує середній показник інших розвинутих країн, який становить 2%. У звіті попередили, бюджетні дефіцити як у США, так і в Китаї становлять значні ризики для світової економіки.

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Окрім цього, Гопінатх сказав, що в усіх розвинених країнах неможливо обійти той факт, що пенсійні системи та витрати на медицину потребують фундаментальних реформ у зв'язку зі старінням населення.

Щорічний огляд економіки США, так звані консультації за Статтею IV, має бути опублікований МВФ наприкінці цього місяця.

Нагадаємо:

Дефіцит торгового балансу США збільшився у квітні та становив 74,6 млрд дол, це найбільше значення з жовтня 2022 року.

Міністерство юстиції США та Федеральна торгова комісія (FTC) уклали угоду, яка дозволить їм розпочати антимонопольні перевірки щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia.

Економічна правда

економіка світ США МВФ
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