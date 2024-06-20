Народжуваність у високорозвинених країнах впала вдвічі до рекордного мінімуму

Народжуваність у високорозвинених країнах світу скоротилася більш ніж удвічі з 1960 року і зараз знаходиться на рекордно низькому рівні.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з дослідженням, опублікованим у четвер, середня кількість дітей на одну жінку в 38 найбільших промислово розвинених країнах скоротилася з 3,3 у 1960 році до 1,5 у 2022 році.

Коефіцієнт народжуваності зараз значно нижчий за рівень відтворення у 2,1 дитини на жінку – при якому населення країни вважається стабільним без імміграції – в усіх високорозвинених країнах, окрім Ізраїлю.

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У 2020 році матері в країнах досліджуваної групи в середньому народжували першу дитину у віці майже 30 років або й більше, тоді як у 2000 році цей показник становив 26,5 років.

"Це зниження змінить обличчя суспільств, громад і сімей і потенційно матиме значний вплив на економічне зростання і процвітання", – йдеться в дослідженні.

Зазначається, що уповільнення темпів зростання населення стримує економічне зростання. Як свідчать дані Бюро статистики праці США, люди у віці 65-74 роки витрачають на 22% менше грошей, ніж у віці 45-54 роки.

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Старші споживачі менш активно купують товари, а молодих більше не стає. У країнах з проблемною демографією ринки вже не зростатимуть так бурхливо, як раніше.

Згідно з доповіддю МВФ та Європейської комісії про старіння населення до 2024 року, зростання загальної чисельності робочої сили в ЄС скоро буде замалим для компенсації зменшення кількості населення працездатного віку, що загострить дефіцит робочої сили.

У поєднанні зі зростанням тривалості життя низька народжуваність також чинить тиск на державні фінанси, оскільки менша кількість людей сплачує податки, необхідні для покриття соціальних витрат.

Нестача учнів також призводить до збільшення кількості закритих шкіл у Європі, Японії та Південній Кореї.

В майбутньому з низькою народжуваністю більше уваги потрібно буде уділяти імміграційній політиці, а також заходам, які можуть допомогти людям залишатися здоровими та працювати продуктивніше.

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Нагадаємо:

Японія планує збільшити фінансові стимули для батьків, які вирішать переїхати з Токіо, оскільки уряд намагається переломити десятиліття економічної міграції до найбільшого мегаполісу світу.